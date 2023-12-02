لجنة ليبية تبحث في القاهرة تسهيل دراسة طلاب الدراسات العليا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى مسؤولون ليبيون مع مسؤول في وزارة التعليم العالي المصرية بالقاهرة الخميس الماضي لمناقشة أفضل السبل لالتحاق الطلاب الليبيين الموفدين للدراسات العليا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية.

وأوضحت السفارة الليبية لدى مصر في بيان اليوم السبت أن الاجتماع جرى مع مدير شؤون الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية شريف صالح، فيما حضرته اللجنة المكلفة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضمت كلا من: أ.د علي الفقي وأ.د فتحي الجغمني والملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة إسماعيل اعبيد، وذلك يوم الخميس الماضي.

اهتمام مصري بوضع الطلاب الليبيين

وقدم صالح شرحا وافيا للآليات والبرامج والخطط التي تتبناها وزارة التعليم العالي بشأن الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، مضيفا أن ملف الطلاب الوافدين- الذين تضاعفت أعدادهم بشكل ملحوظ- يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية.

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وتحدث المسؤول المصري باستفاضة عن التسهيلات التي يمكن تقديمها للطلاب الليبيين، مشيرا إلى خصوصية العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الزيارات الميدانية التي قاموا بها لعدد من الجامعات تركت أثرًا طيبًا في نفوسهم. واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التواصل بين الملحقية والإدارة المركزية لتفعيل كل ما جرى الاتفاق عليه.

جانب من لقاء مسؤولي لجنة التعليم العالي الليبية مع مدير شؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية (السفارة الليبية لدى القاهرة)