بالصور.. المنفي يشارك في قمة مجموعة الـ77 والصين

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، في قمة مجموعة الـ77 والصين، التي انطلقت أعمالها بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في مدينة «إكسبو دبي»، وفق بيان صحفي للمجلس الرئاسي.

جدول أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين

وتبحث القمة آثار وتداعيات التغييرات المناخية على الوضع الإنساني في بلادنا، وحشد الدعم الدولي المطلوب لمواجهة تلك التداعيات عبر تعميق الشراكة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المختصة بالجانب الإنساني.

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ويوم الخميس، وصل المنفي إمارة دبي، وذلك للمشاركة في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ «COP 28-UAE»، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور رؤساء الدول والحكومات.

من أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، 2 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

من أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، 2 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)