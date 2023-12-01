بمشاركة 8 دول.. بنغازي تحتضن مؤتمرًا دوليًا لتقييم النظام الصحي الليبي غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

تحتضن مدينة بنغازي يومي الأحد والإثنين المقبلين مؤتمرًا دوليًا يستهدف تقييم النظام الصحي الليبي وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ومراجعة وتفعيل الاستراتيجيات الصحية، على ما أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان «تطوير النظام الصحي من أجل رعاية صحية أفضل» بفندق «تيبستي» بمشاركة خبراء وأكاديميين في النظام الصحي وعدة دول عربية وأوروبية هي: الأردن وروسيا واليابان وأميركا وفرنسا وماليزيا وإيطاليا وألمانيا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

ويبحث المؤتمر الذي ينظم برعاية الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزارة الصحة العقبات والتحديات التي تواجه النظام الصحي الليبي، وتطوير عمل المستشفيات وفق نظام صحي شامل، وسبل الاستفادة من النظم الطبية العربية والدولية.

ويشارك بالمؤتمر رئيس هيئة الرعاية الصحية المصري أحمد السبكي. وقالت وزارة الصحة إن المؤتمر سيتوج بتوقيع «اتفاقية مهمة» لتطوير النظام الصحي بين مصر وليبيا.