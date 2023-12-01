صيانة طارئة لمحول كهرباء يغذي منطقة قوقاس في جنوب الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء أعمال صيانة طارئة لمحول القدرة جهد «11/30 ك.ف» المغذي لمنطقة قوقاس بجنوب مدينة الخمس.

وشملت الأعمال تغيير عوازل المحول المتهالكة بأخرى جديدة «11 ك.ف»، وذلك لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين القاطنين في المنطقة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة الطارئة أجرتها فرقة الصيانة الميكانيكية التابعة لإدارة الجهد المتوسط المرقب، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.