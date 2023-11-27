تركيب محطة تحويل كهرباء تعمل بخلية واحدة لأول مرة في ليبيا...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطة تحويل طاقة تعمل بخلية واحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها في ليبيا.
وقالت الشركة إن محطة الزوية «66/ 11 ك.ف» ستدخل على الشبكة الكهربائية خلال الذروة الشتوية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.
المحطة تخدم 4 مناطق في وادي الشاطئ
وأضاف البيان أن المحطة ستغذي عدة مناطق في وادي الشاطئ هي «الزوية وتامزاوة وققم والسريرة».
- تركيب محطة كهرباء في منطقة أم الجداول بالجنوب لمواجهة أعطال الشتاء
تأتي تلك الأعمال للمحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وضمان وصول التيار إلى جميع المدن والمناطق في البلاد.
تعليقات