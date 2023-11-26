تركيب محطة كهرباء في منطقة أم الجداول بالجنوب لمواجهة أعطال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطة 66 كيلو فولت في أم الجداول بالمنطقة الجنوبية، وذلك لتغذية عدد من المناطق هي: «براك المطار - اشكدة - برقن».

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن المحطة الجديدة ستعمل بدلا من المحطة المتهالكة، مضيفة أن نسبة الإنجاز بها وصلت إلى مراحل متقدمة.

اهتمام بحل مشاكل الأعطال في الذورة الشتوية

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الشركة يتابع أعمال تركيب المحطة، وذلك في إطار الاستعدادات والمتابعة المستمرة من أجل تفادي المختنقات والأعطال المفاجئة التي قد تحدث على الشبكة العامة خلال الذروة الشتوية.

- وصول باخرة محملة بمعدات لمحطة طبرق

- إمداد الشركات المنفذة للطريق الدائري الثالث بمعدات كهربائية

ويجري إنجاز هذه الأعمال بإشراف إدارة مشروعات التوزيع الجنوبية (دائرة شبكات التوزيع).

جانب من أعمال إنجاز محطة كهرباء أم الجداول (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال إنجاز محطة كهرباء أم الجداول (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال إنجاز محطة كهرباء أم الجداول (الشركة العامة للكهرباء)