تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وصول إجمالي عدد الملفات المسجلة لأسر ضحايا السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 1573 ملفًا، وعدد العينات 1197 عينة حمض نووي.

وتواصل فرق إدارة قيد الأهالي بالهيئة عملها طيلة هذه الفترة من مكتبها بمنطقة شيحا في درنة، واستقبال الأهالي وفتح الملفات، بتكليف من مكتب النائب العام.

- هيئة البحث والتعرف على المفقودين: إعادة دفن 782 جثة من ضحايا «دانيال»

- شاهد في «هنا ليبيا»: ما موقف مفقودي درنة في القانون الليبي؟

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها فتحت اليوم الخميس 48 ملفا لأهالي المفقودين، وسحبت 31 عينة حمض نووي، ليرتفع الإجمالي إلى 1573 ملفًا و1197 عينة.