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وفاة الأكاديمي الدبلوماسي الليبي إبراهيم أبوخزام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 01:41 مساء
وفاة الأكاديمي الدبلوماسي الليبي إبراهيم أبوخزام
الأكاديمي الدبلوماسي الليبي الراحل الدكتور إبراهيم أبوخزام. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي في إحدى المصحات الألمانية اليوم الخميس الأكاديمي الدبلوماسي الليبي، أستاذ القانون الدولي بالجامعات الليبية، الدكتور إبراهيم أبوخزام بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ72 عاما.

وشغل الراحل عديد المناصب القيادية إبان حكم النظام السابق منها الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام (1986-1990)، وأمين اللجنة الشعبية العامة (وزير) للتعليم العالي (1990-1992)، وسفير ليبيا لدى العراق (1995-2003).

وعلى المستوى الأكاديمي، شغل موقعي رئيس «جامعة ناصر الأممية» (2004-2011)، وعميد المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية (2008-2011).

ألف عديد الكتب في مجالات القانون الدستوري والدولي والفكر السياسي، كما نشر عددا من الأبحاث في المجالات نفسها.

وغادر إبراهيم أبوخزام ليبيا للإقامة في مصر عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011.

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