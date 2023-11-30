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تسهيل الحركة الجمركية محور اجتماع ليبي – تونسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 01:16 صباحا
تسهيل الحركة الجمركية محور اجتماع ليبي – تونسي
جانب من اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
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ناقشت لجنة فنية من مصلحتي الجمارك في ليبيا وتونس، سير العمل الجمركي بالمنفذ الحدودي رأس أجدير، ووضع الحلول الممكنة لبسط السيطرة على المنفذ، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

وعقدت اللجنة الليبية - التونسية اجتماعها الدوري، الثلاثاء، بمقر إدارة الديوانة التونسية بالعاصمة تونس، بمشاركة وفد ليبي برئاسة مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم رفقة مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية اللواء سالم أحمد البصير، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة عميد أحمد إبراهيم بلسوس، والمستشار القانوني بمكتب المدير العام محمد علي العزيبي، والمكلفة بسير عمل الملف التونسي بإدارة التعاون بوزارة الخارجية زينب الزاوي، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية سمير المهدي. وعن الجانب التونسي حضرت المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي رفقة نخبة من الإدارات ذات العلاقة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة مصلحة الجمارك الليبية على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء تطرق إلى سبل حل العراقيل عبر التواصل المباشر بين رئيسي المركزين الجمركيين بالمنفذ الحدودي.

واستعرض اللقاء أيضًا نتائج الاجتماعات الفنية والعملية والتدريبية الدورية، وضرورة استمرار الاجتماعات الثنائية لتلك اللجان لضمان التنسيق المشترك لرفع أداء الطرفين وتوحيد الجهود في سبيل تعزيز التنافسية الاقتصادية بين الطرفين وتأمين الحدود.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجان مختصة لدراسة الملفات المتعلقة بالمنفذ المشترك، لحلحلة جميع العراقيل التي تواجة حركة انسياب السلع والمسافرين.

ورحب المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية بالمقترح التونسي بأن تكون أول دورة تدريبية بشأن إدارة الحدود المتكاملة بمركز التدريب الجديد الذي أقيم بنفطة.

جانب من اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
جانب من اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
على هامش اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
على هامش اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
جانب من اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
جانب من اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
على هامش اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
على هامش اجتماع بين مصلحتي الجمارك الليبية والتونسية، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مصلحة الجمارك الليبية)
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