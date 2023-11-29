وفد أوروبي يزور نقطة مراقبة حدودية مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد أوروبي، اليوم الأربعاء، نقطة مراقبة أمنية في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس، في إطار المناقشات الجارية مؤخرًا بشأن الهجرة غير النظامية.

وتوجّه وفد أوروبي ضم رئيس قائد البعثات المدنية بالدائرة الأوروبية للمهام الخارجية، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مجال الحدود «يوبام»، إلى أحد أبراج المراقبة بقاطع العسة الحدودي.

واستقبل الوفد مدير إدارة الدوريات الصحراوية بجهاز الهجرة غير النظامية، ورئيس قاطع العسة الأمني الحدودي، ورئيس مكتب الإعلام والتوثيق الأمني بالجهاز، حيث استمع المسؤولون الأوروبيون إلى شروح وافية لطبيعة عمل هذه المراصد ودورها في تأمين الحدود.

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أزمة الهجرة قرب الحدود الليبية - التونسية

واحتضنت العاصمة الإيطالية (روما) لقاء ثلاثيا، جمع وزراء داخلية إيطاليا وليبيا وتونس، الجمعة الماضية، وذلك لإيجاد حلول عاجل للهجرة غير الشرعية، وإعادة المهاجرين طوعيًا إلى بلدانهم.

وفي 6 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي عن تركيب كاميرات مراقبة ليلية ونهارية ونشر قوات على طول الحدود مع تونس، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.

جاءت هذه الترتيبات الأمنية بعد أزمة المهاجرين في تونس، حيث تحدث الطرابلسي وقتها عن أن حدود ليبيا مع تونس «مغلقة أمام التهريب نهائيًا»، لكن هناك بعض تدفقات المهاجرين تأتي من تونس إلى ليبيا سيرًا على الأقدام.

جانب من زيارة وفد أوروبي لأحد أبراج المراقبة بقاطع العسة الحدودي، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة وفد أوروبي لأحد أبراج المراقبة بقاطع العسة الحدودي، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة وفد أوروبي لأحد أبراج المراقبة بقاطع العسة الحدودي، الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)