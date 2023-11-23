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تونس ترد على جدل وجود مناطق عسكرية مغلقة قرب الحدود مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 23 نوفمبر 2023, 10:21 مساء
تونس ترد على جدل وجود مناطق عسكرية مغلقة قرب الحدود مع ليبيا
وزير الدفاع التونسي عماد مميش خلال جلسة في البرلمان (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الدفاع التونسي عماد مميش أن المناطق العسكرية المغلقة جنوب البلاد وعلى الحدود مع ليبيا والجزائر فرضتها «الظروف الحالية».

وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع التونسية أكد حرص بلاده على «القيام بواجبها في تأمين تلك المناطق، ومغادرتها إذا انتفت موجبات الإبقاء عليها» وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية الخميس.

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تونس تنفي مزاعم وجود قواعد عسكرية أجنبية
وأثار نواب البرلمان مزاعم وجود قواعد عسكرية أجنبية، ورد مميش إن هذا الكلام «خيالي وليس له أي أساس، في ظل حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على سيادة البلاد، ولا يمكن أن نتفاعل مع القيل والقال»، وفق تعبيره.

يذكر أن تونس فنَّدت استخدام أراضيها لشن هجمات أميركية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، في مقابل تأكيد حصولها على طائرات استطلاع دون طيار من واشنطن لمراقبة حدودها مع ليبيا.

وفي عام 2013 اتفقت تونس والجزائر على إنشاء 20 منطقة عسكرية مغلقة لمنع تسلل العناصر المسلحة عبر الحدود.

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