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تاياني: وضع المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية «معقد للغاية»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 07 أغسطس 2023, 10:50 مساء
تاياني: وضع المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية «معقد للغاية»
مهاجرون أفارقة يتظاهرون على الحدود بين ليبيا وتونس، الخميس 4 أغسطس 2023 (أسوشيتد برس)
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رد وزير الخارجية الإيطالية، أنطونيو تاياني، على الجدل المثار بشأن حقوق الإنسان في الاتفاقية الدولية بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول الهجرة، واصفًا وضع المهاجرين العالقين على الحدود بين تونس وليبيا بـ«المعقد للغاية».

جاء حديث تاياني خلال مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الايطالية اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول الثقل الذي يجب أن يحظى به احترام حقوق الإنسان في الاتفاقية الدولية بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول الهجرة، في وقت ترحَّل فيه سلطات الأخيرة المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا و«تركهم ليموتوا في الصحراء».

وحسب وكالة «آكي» الايطالية، قال تاياني: «لقد طلبنا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تتولى هذا الوضع». لكنه اعترف بأن «المسألة معقدة للغاية»، مضيفًا: «يجب ألا نساعد المهاجرين فقط، بل أيضًا المواطنين التونسيين الذين يواجهون صعوبات ويعانون من هذا الوضع. تستخدم الأموال الممنوحة للحكومة التونسية أيضًا لمساعدة التونسيين. لا يمكن عمل أكثر من ذلك».

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كما جدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لإيجاد طرق جديدة لتجاوز الأزمات و«إلا فإن الخطر يكمن في أن روسيا ستقوي نفسها في سيناريوهات عالمية مختلفة»، وفق قوله، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف هو محاولة تقليل الضرر.

وأعرب الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن العديد من العالقين على الحدود التونسية-الليبية لقوا حتفهم، مشيرًأ إلى تقارير تفيد بأن «مئات الأشخاص هناك، بمن فيهم نساء حوامل والأطفال، يكابدون ظروفا قاسية للغاية، فيما تقل فرص حصولهم على الطعام والماء».

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