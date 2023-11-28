السفير الألماني يوضح محور لقائه مع حفتر

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت محور لقائه مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر الذي عُقِد بمكتب الأخير في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشره السفير الألماني عبر حسابه على منصة «إكس»، فإن الهدف من اللقاء كان تشجيع المشير خليفة حفتر على المشاركة في الاجتماع الذي يعتزم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي عقده لقادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

- حفتر يبحث مع السفير الألماني تطورات الأزمة الليبية

وقال أونماخت في تدوينته «نحن نشجع جميع الأطراف الليبية الفاعلة على الاستجابة بشكل بناء لاقتراح الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي من أجل تمكين ليبيا من المضي قدمًا نحو الانتخابات».

واعتبر السفير الألماني أن «هذا الاقتراح يشكل فرصة جيدة للمشاركة والتقدم الذي سيؤدي إلى الاستقرار»، مؤكدًا أن «هذا كان هو محور لقائي مع المشير حفتر اليوم».

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب إعلام القيادة العامة إن حفتر بحث مع السفير الألماني التطورات السياسية للأزمة الليبية، واتفق خلاله الجانبان «على أهمية التواصل، ومزيد من المشاورات والتباحث المشترك، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».