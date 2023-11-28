حفتر يبحث مع السفير الألماني تطورات الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث قائد قوات «القيادة العامة» المُشير خليفة حفتر مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت تطورات السياسية للأزمة الليبية، وفق بيان صادر عن القيادة العامة.

وأضاف البيان أن حفتر وأونماخت اتفقا في اللقاء، الذي عقد بمقرّ القيادة العامة، «على أهمية التواصل، ومزيداً من المشاورات والتباحث المشترك، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ماذا قال السفير الألماني عن مقترح باتيلي؟

جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء السفير الألماني رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إذ وصف أونماخت مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات بـ«الخطوة المهمة نحو تعزيز العملية السياسية». وقال في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»: «نحن واثقون من أن التوقيت المناسب والتوافق سيؤديان إلى تحقيق تقدم حقيقي بالذهاب إلي الانتخابات، لتحقيق إرادة الشعب الليبي».

بعد لقاء عقيلة.. أونماخت: مقترح باتيلي خطوة مهمة نحو تعزيز العملية السياسية

وفي آخر مبادراته الرامية لحل الأزمة سياسيا، كشف باتيلي في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، السبت، إعلانه في 23 نوفمبر صياغة اقتراح جديد، بعد مناقشات متعمقة مع جميع الأطراف المعنية.

وقدم المبعوث الأممي محاور مبادرته، وطلب من جميع المسؤولين تعيين ممثلين سيكونون مسؤولين عن المشاركة نيابة عنهم في الاجتماع التحضيري الذي يهدف لمراجعة جميع النقاط العالقة التي لا تزال تمنع تنظيم الانتخابات، وذلك من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم.

من لقاء حفتر والسفير الألماني في بنغازي، 28 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر والسفير الألماني في بنغازي، 28 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر والسفير الألماني في بنغازي، 28 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)