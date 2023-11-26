قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، عبدالله قادربوه، ضرورة الالتزام بالمدد المحددة مسبقًا لتسليم مشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تنفيذها ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع قادربوه صباح اليوم الأحد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مصلحة التخطيط العمراني ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير فرع التخطيط العمراني طرابلس، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية بالهيئة وعضو عن لجنة فتح المسارات، ومندوب عن شركة أشغال تونس.

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وقالت الهيئة إن الاجتماع جرى خلاله تقديم عرض مرئي يوضح نسبة الإنجاز لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لطريق جامعة طرابلس جزيرة «عودة الحياة» وربطها بالطريق الدائري الثالث الذي يجري تنفيذه من قبل ائتلاف الشركات المصرية، كما جرى التطرق إلى مشروع تنفيذ طريق عين زارة - وادي الربيع، بالإضافة إلى مناقشة وضع ألية لحل مختنقات تصريف مياه الأمطار.

وأضافت أن رئيسها عبدالله قادربوه أكد في كلمته خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع لإنجاز هذه المشروعات في أقرب الآجال، والالتزام بالمدة المحددة المتفق عليها مسبقًا».

اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)

اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)