  • Alwasat News
Atwasat

قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 05:47 مساء
قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات «عودة الحياة»
اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)
alwasat radio

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، عبدالله قادربوه، ضرورة الالتزام بالمدد المحددة مسبقًا لتسليم مشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تنفيذها ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع قادربوه صباح اليوم الأحد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مصلحة التخطيط العمراني ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير فرع التخطيط العمراني طرابلس، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية بالهيئة وعضو عن لجنة فتح المسارات، ومندوب عن شركة أشغال تونس.

- قادربوه يبحث إشكاليات عدم إصدار قانون ينظم مؤسسات المجتمع المدني
- قادربوه يبحث أسباب تأخر إنجاز ملف الفروقات المالية للموظفين

وقالت الهيئة إن الاجتماع جرى خلاله تقديم عرض مرئي يوضح نسبة الإنجاز لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لطريق جامعة طرابلس جزيرة «عودة الحياة» وربطها بالطريق الدائري الثالث الذي يجري تنفيذه من قبل ائتلاف الشركات المصرية، كما جرى التطرق إلى مشروع تنفيذ طريق عين زارة - وادي الربيع، بالإضافة إلى مناقشة وضع ألية لحل مختنقات تصريف مياه الأمطار.

وأضافت أن رئيسها عبدالله قادربوه أكد في كلمته خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع لإنجاز هذه المشروعات في أقرب الآجال، والالتزام بالمدة المحددة المتفق عليها مسبقًا».

اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)
اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)
اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)
اجتماع قادربوه مع المسؤولين عن مشروعات البنية التحتية، الأحد 26 نوفمبر 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت

الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»

مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار ...
كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان

أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية
بالصور.. تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية
رئيس جامعة طرابلس يقدم إحاطة بمطالب أعضاء هيئة التدريس إلى اللافي
رئيس جامعة طرابلس يقدم إحاطة بمطالب أعضاء هيئة التدريس إلى اللافي
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين ...
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز ...
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة الغربية
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
المزيد
الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية
الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية...
قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات «عودة الحياة»
قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات ......
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء......
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة الغربية
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات ......
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم ......
المزيد