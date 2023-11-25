الدبيبة يعيد افتتاح مجمع عيادات مصراتة الذهبي: «ندفع فاتورة سنوات من الفساد» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مجمع عيادات مصراتة الذهبي، بعد توقفه عن العمل منذ 2013.

وفي كلمة بهذه المناسبة، رأى الدبيبة أن القطاع الصحي في ليبيا دفع ما أسماها «فاتورة سنوات من الفساد والإفساد»، متحدثا عما وصفها بـ«عقلية مفسدة جعلت المواطن يلجأ للعلاج في أبسط الأمراض بالخارج، بينما العقول الوطنية تترك البلاد».

64 غرفة في مجمع عيادات مصراتة الذهبي

ويحتوي المجمع على 64 غرفة، منها أربع غرف إيواء وعناية فائقة، ويتكون من: أقسام عمليات كبرى وصغرى، وعيادات العظام، والجراحة العامة، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي، ومصرف للدم، ووحدة للإسعاف والطوارئ، ومختبر متكامل، وصيدلية.

يشار إلى أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية نفذ مشروع صيانة وتطوير مجمع عيادات مصراتة الذهبي.