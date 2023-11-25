حالة الطقس في ليبيا (السبت 25 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا متقلبا اليوم، على أغلب مناطق شمال ليبيا، مصحوبا برياح نشطة إلى قوية السرعة.

كما توقع المركز، في بيانه حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 وخلال اليومين القادمين، تكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق شمال ليبيا.

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا (60) كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تتكاثر السحب فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا رعدية، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة قوية أحياناً تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60) كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد.

الجفرة- سبها-غات -غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و21 درجة مئوية.