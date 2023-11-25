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ضبط وافد سرق ألفي دينار من خزينة صيدلية بطريق النهر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 09:12 صباحا
ضبط وافد سرق ألفي دينار من خزينة صيدلية بطريق النهر في بنغازي
صورة لعملية السرقة في الصيدلية. (صورة مثبتة من فيديو كاميرا مراقبة)
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تمكن مركز شرطة بوعطني في بنغازي، من ضبط وافد سرق ألفي دينار من خزينة صيدلية بطريق النهر بالقرب من شيل المسماري.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان الجمعة، إن عملية الضبط جاءت استجابةً لشكوى صاحب الصيدلية ضد مصري الجنسية سرق 2000 دينار من خزينة الصيدلية، وأفاد الشاكي بأن المشكو في حقه يعمل بالصيدلية كعامل نظافة.

مراجعة كاميرات المراقبة
وبحسب البيان، أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني عميد عادل العبيدي، تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، وعلى الفور خرج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وأسفرت جهودهم عن التوصل لمعلومات تفيد بقيام المشكو فيه بتحويل مبلغ مالي إلى مصر.

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وأوضح البيان أنه بمراجعة كاميرات المراقبة تأكدت المعلومات أن المشكو في حقه هو من سرق المبلغ المالي من الصيدلية، حيث تم تحديد مكان سكنه وإلقاء القبض عليه، والانتقال به إلى المركز واعترف بما نُسب إليه وأدع بالحجز القانوني لحين عرضه على النيابة العامة.

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