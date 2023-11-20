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ضبط تشكيل عصابي في المنطقة الصناعية بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 04:16 مساء
ضبط تشكيل عصابي في المنطقة الصناعية بالمرج
التشكيل العصابي عقب ضبطه في المنطقة الصناعية بالمرج، 20 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)
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أعلنت مديرية أمن المرج، اليوم الإثنين، ضبط تشكيل عصابي يمارس السرقة بالإكراه في المنطقة الصناعية.

وأشارت المديرية في بيان إلى شكوى تلقاها تلقي قسم البحث الجنائي شكوتين من عاملين مصري وسوداني ضد أشخاص مجهولين اعتدوا عليه بالضرب وشرعوا في سرقته. وتمكن فريق البحث والتحري من رصد تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه والمكون من (ع.خ) و(ص.ا) و(ع.ط) وكذلك رصد مكان تواجدهم وضبطهم.

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واعترف المتهمون بما نسب إليهم خلال عملية الاستدلال، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالة أوراق المحاضر للنيابة العامة للإختصاص والتصرف.

سلاح أبيض جرى ضبطه مع التشكيل العصابي في المنطقة الصناعية بالمرج، 20 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)
سلاح أبيض جرى ضبطه مع التشكيل العصابي في المنطقة الصناعية بالمرج، 20 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)
سيارة بحوزة التشكيل العصابي الذي جرى ضبطه في المنطقة الصناعية بالمرج، 20 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)
سيارة بحوزة التشكيل العصابي الذي جرى ضبطه في المنطقة الصناعية بالمرج، 20 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)
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