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«جهاز الردع»: متهم يقتل شرطيًا خلال عملية ضبطه في باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:04 مساء
«جهاز الردع»: متهم يقتل شرطيًا خلال عملية ضبطه في باب بن غشير
المتهم بقتل شرطي، الأحد 19 نوفمبر 2023 (صفحة جهاز الردع على فيسبوك)
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أعلن جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، اليوم الأحد، ضبط متهم قتل شرطيًا في منطقة باب بن غشير بطرابلس، خلال محاولة القبض عليه، على خلفية بلاغ مقدم ضده.

في التفاصيل، أشار الجهاز إلى تلقيه بلاغًا يفيد باعتداء «أحد المجرمين» على ثلاثة عناصر شرطية تابعة لمركز شرطة باب بن غشير، خلال محاولة القبض عليه.

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وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المتهم سرقة سلاح أحد العناصر في غفلة من رجال الشرطة، وبادر بإطلاق النار على القوة، مما أسفر عن وفاة الشرطي وسام مفتاح عبدالله، وإصابة عنصرين آخرين بجروح بليغة.

على إثر الواقعة، تحركت قوة من «جهاز الردع» للتحري عن الجاني ورصد موقعه، والقبض عليه قرب منزله بمنطقة بن عاشور وسط طرابلس وإحالته لمديرية أمن طرابلس تمهيدًا لعرضه أمام النيابة.

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