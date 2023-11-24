عطاف يلتقي الباعور.. ويتشاور مع جاكوسو حول ملف المصالحة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

بحثت الجزائر مع ممثل اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى المكلفة بملف المصالحة الوطنية في ليبيا تطورات الملف، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرة في غينيا الاستوائية اليوم الجمعة.

وأجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مدينة أويالا بغينيا الاستوائية، محادثات مع نظرائه من دول أفريقية قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرة التي تهدف لرفع الظلم التاريخي على القارة الأفريقية في مجلس الأمن.

الجهود الأفريقية في ملف المصالحة بليبيا

والتقى عطاف نظيره من جمهورية الكونغو، جون كلود جاكوسو، حيث تطرقا إلى آفاق تعزيز التنسيق البيني في إطار اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى المكلفة بملف المصالحة الوطنية في دولة ليبيا، التي ترأسها جمهورية الكونغو، وفق الخارجية الجزائرية في بيان لها.

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كما التقى عطاف، على هامش الاجتماع الوزاري في غينيا الاستوائية، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الموقتة الطاهر الباعور، وأجرى مكالمتين هاتفيتين مع نظيره التونسي، نبيل عمار، والموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

ومن أبرز مهام القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تعقد اليوم الجمعة، العمل على حشد الدعم الدولي للموقف الأفريقي المشترك الهادف لتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة الأفريقية، التي تطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن بكامل الصلاحيات والامتيازات، ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بالمجلس نفسه من ثلاثة مقاعد حاليا إلى خمسة.