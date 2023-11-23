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نجاح تجارب الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 23 نوفمبر 2023, 02:15 صباحا
نجاح تجارب الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا
جانب من متابعة تجربة الربط الكهربائي من داخل غرفة التحكم، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (الشركة التونسية للكهرباء)
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اكتمل بنجاح مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء لكل من الجزائر وتونس وليبيا، والذي انطلق يوم الثلاثاء على الساعة 10 صباحًا حتى الأربعاء في التوقيت نفسه.

وعُقد اجتماع فنيّ تمهيدي عن بُعد، الاثنين الماضي، وجمع كفاءات وخبرات من شركات الكهرباء بكل من تونس والجزائر وليبيا بهدف التنسيق لإنجاح هذه التجربة، حسب بيان للشركة التونسية للكهرباء نشر أمس الأربعاء.

إجراء تجربة أخرى في المستقبل القريب
كما جرى الاتفاق بين الشركات الثلاث على إجراء تجربة أخرى في المستقبل القريب، بانتظار الربط النهائي لشبكتي تونس وليبيا.

واطلع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، من المركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي برادس يوم الثلاثاء، على سير التجربة، وحثَّ على مضاعفة الجهود بما يساعد في إنجاح الربط الذي يأتي في إطار التعاون الدولي وتبادل الطاقة بين بلدان المغرب العربي.

- الجزائر تستكمل مشروع الربط الكهربائي مع ليبيا خلال 3 سنوات

ومطلع العام الجاري، استقبل مدير عام شركة سونلغاز الجزائرية مراد عجال، مسؤولي شركة الكهرباء الليبة، وأجرى محادثات تمحورت حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا.

وأكد عجال في تصريح صحفي، وقتها، ضرورة إيجاد مصادر تمويل للمشروع، الذي يتطلب وقتا لإنجازه، لافتا إلى أن «سونلغاز تبحث مع ليبيا تصدير الكهرباء، والكميات المصدّرة لن تكون كبيرة في حال ما إذا قامت الشركة بنقلها عبر تونس».

وشدد على استعدادهم لتقديم خدماتهم للجانب الليبي في مختلف مجالات الطاقة، على رأسها مسألة تصدير الكهرباء، إضافة إلى صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.

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