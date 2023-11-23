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تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت بإنتاجية 600 طن يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 08:48 صباحا
تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت بإنتاجية 600 طن يوميا
مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت للنفط، 28 نوفمبر 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء عمليات تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمعدل إنتاج بلغ 600 طن متري.

وقالت المؤسسة إن المصنع يعمل حاليا بنحو 60% من قدرته الإنتاجية، وذلك بعدما توقف تشغيله سنوات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تشغيل مصنع الميثانول الأول
وأوقدت الإدارة العامة للتصنيع والصيانة بشركة سرت شعلة الاحتراق في المصنع، صباح أمس الأربعاء، إيذانا ببدء التشغيل ودخوله مرحلة الإنتاج، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وقالت الشركة إن المصنع توقف عن العمل لتهيئة بعض الأعمال الفنية فيه، والتي نفذتها فرق الصيانة التي واصلت الليل بالنهار من أجل إتمام المهمة.

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