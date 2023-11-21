تشييع شرطي قتله متهم في عملية ضبط بمنطقة باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

شيَّعت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، رئيس عرفاء وسام فتحي عبدالله الكدسي التابع لمركز شرطة باب بن غشير والذي لقي مصرعه خلال عملية قبض على أحد المطلوبين.

حضر مراسم تشييع الجثمان مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، وعدد من قيادات الشرطة، بحسب منشور عبر صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

- «جهاز الردع»: متهم يقتل شرطيًا خلال عملية ضبطه في باب بن غشير

وأمس الأحد، أعلن «جهاز الردع» ضبط متهم قتل شرطيًا في منطقة باب بن غشير بطرابلس خلال محاولة القبض عليه على خلفية بلاغ مقدم ضده.

المتهم سرق سلاح أحد عناصر الشرطة في غفلة، وبادر بإطلاق النار على القوة، مما أسفر عن وفاة الشرطي وسام فتحي عبدالله، وإصابة عنصرين آخرين بجروح بليغة، بحسب منشور عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك».

جانب من تشييع جثمان شرطي مغدور به تابع لمركز شرطة باب بن غشير، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من تشييع جثمان شرطي مغدور به تابع لمركز شرطة باب بن غشير، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)