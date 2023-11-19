أعضاء «مكافحة التهريب» بزوارة يضبطون سيارة خمور وقائدها في معبر راس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات بزوارة القبض على تونسي بتهمة قيادة سيارة تحمل خمورا في منفذ راس اجدير الحدودي مع تونس.

وقالت مصلحة الجمارك اليوم الأحد إن أعضاء القسم اشتبواه في المتهم أثناء تأدية عملهم في بوابة المكافحة بالمنفذ، ليقوموا بتفتيش السيارة وضبط 1200 علبة خمر (نوع بيكن).

- حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، و إحالته الي النيابة المختصة.

تحذيرات من التوتر الأمني في غرب ليبيا

وأمس السبت، اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» في غرب البلاد، محذرًا من مغبة «إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع».

كما حماد حكومة الدبيبة بمحاولة فرض سيطرتها على البلاد بـ«القوة» بدعوى «فرض الأمن ومحاربة الأعداء»، على حد قوله؛ دون توضيح ملابسات هذه الاتهامات.

الخمور المضبوطة في منفذ راس اجدير. (مصلحة الجمارك الليبية)