حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» في غرب البلاد، محذرًا من مغبة «إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع» كما اتهم هذه الحكومة بمحاولة فرض سيطرتها على البلاد بـ«القوة» بدعوى «فرض الأمن ومحاربة الأعداء» على حد قوله.

وأكد حماد في بيان ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بتأمين الحدود والمنافذ الرسمية، معتبرًا أن تغييب هذه المؤسسات عن دورها يفتح المجال للمجموعات المسلحة «للعبث الذي لا طائل من ورائه إلا إثراء زعمائها وإفقار الوطن».

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ولم يوضح حماد أو يحدد الأسباب التي دعته إلى إصدار البيان، وما إذا كانت هناك تحركات على الأرض بالخصوص.