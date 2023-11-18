  • Alwasat News
Atwasat

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 10:35 مساء
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» في غرب البلاد، محذرًا من مغبة «إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع» كما اتهم هذه الحكومة بمحاولة فرض سيطرتها على البلاد بـ«القوة» بدعوى «فرض الأمن ومحاربة الأعداء» على حد قوله.

وأكد حماد في بيان ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بتأمين الحدود والمنافذ الرسمية، معتبرًا أن تغييب هذه المؤسسات عن دورها يفتح المجال للمجموعات المسلحة «للعبث الذي لا طائل من ورائه إلا إثراء زعمائها وإفقار الوطن».

الكوني يبحث مع وفد من زوارة مستجدات الأوضاع بالمنطقة الغربية

ولم يوضح حماد أو يحدد الأسباب التي دعته إلى إصدار البيان، وما إذا كانت هناك تحركات على الأرض بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية

انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)

5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس
ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس
القبض على متهم بسرقة أسطوانات غاز الطهي بمنطقة سيدي حسين في بنغازي
القبض على متهم بسرقة أسطوانات غاز الطهي بمنطقة سيدي حسين في ...
استمرار عمل فتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس
استمرار عمل فتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس
تكالة يبحث أوضاع الجالية الليبية في أميركا
تكالة يبحث أوضاع الجالية الليبية في أميركا
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
محلل إيطالي: واشنطن تدفع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة تقود إلى الانتخابات
محلل إيطالي: واشنطن تدفع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة تقود ......
استرجاع سيارة بعد نصف ساعة على سرقتها بطرابلس
استرجاع سيارة بعد نصف ساعة على سرقتها بطرابلس...
ضبط 160 سيارة دون رخص قيادة في أبوسليم
ضبط 160 سيارة دون رخص قيادة في أبوسليم...
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب......
تكالة يبحث أوضاع الجالية الليبية في أميركا
تكالة يبحث أوضاع الجالية الليبية في أميركا...
المزيد