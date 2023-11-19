بالصور.. أعمال صيانة خط نقل الكهرباء العزيزيات - التميمى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال صيانة على خط نقل الطاقة الهوائي «العزيزيات - التميمى» (جهد 66 ك.ف) بالتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط. وحسب بيان صادر عن الشركة، شملت أعمال الصيانة فك وتركيب عدد من الأبراج الواقعة على مسار الخط.

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شحن وتشغيل خط نقل الطاقة «البومبة - العزيزيات» في سبتمبر

وفي سبتمبر الماضي، جرى شحن وتشغيل خط نقل الطاقة «البومبة - العزيزيات» (جهد 66 ك. ف)، بعد الانتهاء من أعمال صيانته. وأوضحت الشركة، في بيان، أن الفرق التابعة لها تمكنت من مد الأسلاك، وتركيب الأذرع الحديدية التي تعرضت للاعوجاج بسبب الأمطار الغزيرة والعاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

من أعمال صيانة خط نقل الكهرباء العزيزيات - التميمى، 19 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة خط نقل الكهرباء العزيزيات - التميمى، 19 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة خط نقل الكهرباء العزيزيات - التميمى، 19 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة خط نقل الكهرباء العزيزيات - التميمى، 19 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)