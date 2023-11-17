«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل.

واستضافت الوزارة اجتماع اللجنة الفنية لإعداد دليل منح جائزة أفضل منتج محلي، بحضور مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة مرعي الدرسي وعضو اللجنة سماح القعود.

خُصص الاجتماع، الذي ترأسه مفتاح السنوسي رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية، لمناقشة مشروع المنصة الإلكترونية لجائزة أفضل منتج محلي المزمع إطلاقها مطلع العام المقبل، كما استعرض الحاضرون مقترح دليل الجائزة ونتائج أعمال الفرق الفنية، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- الحويج يوجه بإعداد استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك

وتضم اللجنة وزارتي الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومركز تنمية الصادرات، واتحاد الصناعة الليبية، ومنظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك.

وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى تهيئة البيئة التنافسية للمنتجات الوطنية، في إطار النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير النشاط.

جانب من اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد دليل جائزة أفضل منتج محلي وإنشاء منصتها الإلكترونية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد دليل جائزة أفضل منتج محلي وإنشاء منصتها الإلكترونية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد دليل جائزة أفضل منتج محلي وإنشاء منصتها الإلكترونية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد دليل جائزة أفضل منتج محلي وإنشاء منصتها الإلكترونية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)