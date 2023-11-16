اختتام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة التونسية، وذلك بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح البرعصي.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» أن موعد انعقاد مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي من المقرر أن تكون في أبريل 2024.

المشاركون في المشاورات

وشارك في الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي، ومن الجانب الليبي ممثلون عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

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وقال مصرف ليبيا المركزي إن المحافظ الصديق الكبير أكد حرص المصرف ومؤسسات الدولة المعنية كافة على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين كافة وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة، وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

صندوق النقد يشيد بتطوير الإجراءات الرقابية لمصرف ليبيا المركزي

وأضاف أن صندوق النقد الدولي «أشاد بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات».

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن بعثة صندوق النقد «شددت أهمية استقرار وزيادة إنتاج النفط وتصديره. كما أكدت على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، وإجراء إصلاحات في مجال دعم المحروقات».

الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)