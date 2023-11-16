«الصحة» تنظم اليوم العالمي للهندسة الطبية في جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية بوزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تنظيم اليوم العالمي للهندسة الطبية والمعرض المصاحب له في مقر كلية الهندسة بجامعة طرابلس.

وينعقد المؤتمر على مدار يومي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل، وفق بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

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ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات إلى المشاركة في هذا الحدث، عبر التواصل مع إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.