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القبض على محرر عقود زوَّر توقيع صاحب شركة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 04:33 مساء
القبض على محرر عقود زوَّر توقيع صاحب شركة
يدان مكبلتان. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على محرر عقود زور توقيع صاحب شركة.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى تلقي مركز شرطة الأوسط بلاغًا من صاحب إحدى الشركات عن واقعة تزوير توقيعه وبصمته من قبل أحد محرري العقود رفقة شخص آخر، لفتح حساب جديد لشركته، واستخراج تفويض باسمها.

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اعتراف محرر العقود
وشكَّل رئيس المركز فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وجرى القبض على «محرر العقود». واعترف المتهم بما نُسِب إليه وأحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص بتهمة التزوير.

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