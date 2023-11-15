القبض على محرر عقود زوَّر توقيع صاحب شركة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على محرر عقود زور توقيع صاحب شركة.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى تلقي مركز شرطة الأوسط بلاغًا من صاحب إحدى الشركات عن واقعة تزوير توقيعه وبصمته من قبل أحد محرري العقود رفقة شخص آخر، لفتح حساب جديد لشركته، واستخراج تفويض باسمها.

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