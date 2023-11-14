حكومة حماد ترسل أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى سوسة العام

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت وزارة الصحة بالحكومة «المكلفة من مجلس النواب» معدات وأجهزة ومواد طبية إلى مستشفى سوسة العام، للمساهمة في رفع المعاناة عن المرضى، بعد كارثة السيول والفيضانات بالمدينة.

وأكد مدير مستشفى سوسة العام الدكتور عبدالسلام رجب وصول شاحنة تحمل أجهزة ومعدات لمختلف الأقسام من عمليات وعناية وحضَّانات للأطفال، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وشددت حكومة أسامة حماد على ضرورة تكثيف الدعم للقطاع الصحي في جميع البلديات والمدن والمناطق، للارتقاء بمستوى القطاع بالشكل الذي يلبي احتياجات المنشآت الصحية.