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الدبيبة يطالب باستحداث مركز للعلاج الطبيعي في الداخل وتنظيم علاج ذوي الإعاقة المستديمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 08:53 مساء
الدبيبة يطالب باستحداث مركز للعلاج الطبيعي في الداخل وتنظيم علاج ذوي الإعاقة المستديمة
اجتماع الدبيبة مع المسؤولين عن ملف حصر ذوي الإعاقة المستديمة، الأحد 12 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ضرورة استحداث مراكز للعلاج الطبيعي بالداخل وتنظيم ملف العلاج الخاص بذوي الإعاقة المستديمة وحمايته من الفساد، مشيدًا بحصر هذه الفئة بجميع المدن الليبية، بحسب منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ورئيس جهاز طب الطوارئ والدعم طارق الهمشري، ومدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، ورئيس جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس، ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء محمود الهري، ورؤساء اللجان بالمناطق المكلفين بحصر ذوي الإعاقة المستديمة.

حصر ذوي الإعاقة المستديمة لأول مرة منذ 10 سنوات
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة أعمال اللجان المكلفة من جهاز الطب العسكري بحصر ذوي الإعاقة المستديمة بجميع المناطق والمدن الليبية.

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وقدم الفريق محمد الحداد خلال الاجتماع موقفًا عن اللجنة وأسباب تشكيلها والتعريف بنتائجها، مشيدًا بجهودها في حصر جميع ذوي الإعاقة في كل المدن الليبية، مؤكدًا أن هذا العمل يُنجز لأول مرة منذ عشر سنوات. كما قدم رئيس جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس التصور العام للخطة العلاجية لهذه الحالات والدول المقترحة للعلاج بالخارج أو الداخل.

توجيهات الدبيبة بشأن علاج ذوي الإعاقة المستديمة
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة «أشاد بعمل اللجنة ودقة نتائجها وتحديد الحالات والوضع الصحي لها، والذي لم ينجز سابقًا رغم أهميته في تنظيم هذا الملف الذي استُخدم بشكل سيئ خلال السنوات الماضية».

وأكد الدبيبة «ضرورة استحداث مراكز للعلاج الطبيعي بالداخل وتجهيزها لتستطيع تقديم العلاج المناسب بعد تصنيف الإعاقات وطبيعة العلاج المطلوب». كما وجه «جهازي الطب العسكري وطب الدعم والطوارئ بضرورة تنظيم هذا الملف وحمايته من الفساد والتلاعب، وضمان حقوق الجرحى» وفق منصة «حكومتنا».

اجتماع الدبيبة مع المسؤولين عن ملف حصر ذوي الإعاقة المستديمة، الأحد 12 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع المسؤولين عن ملف حصر ذوي الإعاقة المستديمة، الأحد 12 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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