«رعاية المبتورين»: صرف فروق سنة كاملة لذوي الإعاقة المستديمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لرعاية «أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»، اليوم الأحد، أنه تقرر صرف فروقات سنة كاملة لكل جريح من ذوي الإعاقة المستديمة المسجلين بالهيئة.

وقالت الهيئة في بيان إنه جرى العمل على صرف الفروقات المالية لمنحة ذوي الإعاقة المستديمة ومبتوري الأطراف والمسجلين بالهيئة لمدة سنة كاملة لكل جريح.

إيداع الحوافظ المالية بعد انتهاء الجرد

وأضافت أنه سيجري إيداع «الحوافظ» بالمصارف بعد انتهاء الجرد خلال الأسبوع المقبل.

- العابد: توظيف أبناء الشهداء والمفقودين بالقانون رقم 1 لسنة 2014

- رابطة أسر الشهداء والجرحى يطالبون عقيلة صالح بإنشاء هيئة لرعايتهم

- الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء

تفعيل قانون توظيف أبناء الشهداء والمفقودين

قبل ذلك، أكدت الهيئة سعيها من أجل الإيفاء بحقوق أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، مشيرة إلى سعادتها بتحقيق إنجاز تمثل في تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خلال العام 2022.

وأضافت أن العمل مستمر ليلًا ونهارًا من أجل صرف المنحة لأسر الشهداء والمفقودين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكذلك شهري نوفمبر وديسمبر لشريحة ذوي الإعاقة المستديمة.