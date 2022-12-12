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رابطة أسر الشهداء والجرحى يطالبون عقيلة صالح بإنشاء هيئة لرعايتهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 06:11 مساء
رابطة أسر الشهداء والجرحى يطالبون عقيلة صالح بإنشاء هيئة لرعايتهم
لقاء عقيلة صالح مع رئيس وأعضاء رابطة أسر الشهداء والجرحى، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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طالب رئيس وأعضاء رابطة أسر الشهداء والجرحى، خلال لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، «بإنشاء هيئة تُعنى وتهتم بأُسر الشهداء والجرحى»، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

واستقبل عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، اليوم رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى، وذلك لمناقشة أوضاع أسر الشهداء والجرحى وعمل الرابطة وأدائها لدورها المناط بها.

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وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن «اللقاء ناقش أيضا عددا من القضايا والملفات المهمة لأُسر الشهداء والجرحى بينها اعتماد مخطط القبة الجديدة لدى الجهات ذات العلاقات حيث خُصص جزء منه (المخطط) لأُسر الشهداء والجرحى، كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد».

وكرم رئيس وأعضاء رابطة أُسر الشهداء والجرحى في ختام اللقاء عقيلة صالح «بدرع الوفاء وشهادة تقدير لجهوده الوطنية في خدمة الوطن والمواطن»، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

لقاء عقيلة صالح مع رئيس وأعضاء رابطة أسر الشهداء والجرحى، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع رئيس وأعضاء رابطة أسر الشهداء والجرحى، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
تكريم عقيلة صالح من رئيس وأعضاء رابطة أسر الشهداء والجرحى، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
تكريم عقيلة صالح من رئيس وأعضاء رابطة أسر الشهداء والجرحى، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)
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