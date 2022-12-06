وفد من الكفرة يقدم مطلبين لعقيلة صالح ويشيد بمواقفه الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وفد من بلدية الكفرة ضم ممثلين عن قبيلتي التبو وأزوية مطلبين إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، مشيدين بمواقفه الوطنية في هذه المرحلة.

وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فقد عبر الوفد خلال اللقاء «عن تثمينهم لدور رئيس مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد وتقديرهم لمواقفه الوطنية الثابتة».

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كما عبروا أيضا عن دعمهم لمجلس النواب ورئيس المجلس عقيلة صالح، «مطالبينه بمواصلة جهوده الوطنية وعدم التفريط في الوطن وعدم تسليم البلاد إلا لجسم مُنتخب من الشعب».

وأضاف الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن لقاء عقيلة صالح ووفد قبيلتي أزوية والتبو، تناول أيضا عددا من القضايا الخاصة ببلدية الكفرة ومطالب قبيلتي التبو وأزوية بالمدينة «بعدم نقل وضم عدد من المؤسسات والأحياء ببلدية الكفرة إلى بلدية ربيانة المُستحدثة التي تبعد عن الكفرة قرابة 160 كيلو متر» ناحية الجنوب الغربي.

لقاء عقيلة صالح مع وفد التبو وأزوية القادم من الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)

عقيلة صالح خلال لقائه مع وفد التبو وأزوية القادم من الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)