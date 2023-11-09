في العدد 416: «توهان الأزمة الليبية»..وانتعاش «حكم اللصوص»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 416 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحتها الأولى تقرير يرصد آخر مستجدات الأزمة في ليبيا. التقرير حمل عنوانًا يقول «ارتفاع سعر الدولار يدخل على خط الخلافات وكلام مكرر للجنائية الدولية.. الأزمة تائهة بين العواصم والخلاف يعزز الانسداد السياسي».

ويرصد التقرير نتائج اجتماع تسوية أزمة القوانين الانتخابية في العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك اجتماع لجنة «5+5» العسكري في تونس، وبحث ملف المصالحة في جنيف، والكشف عن عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويخلص إلى أن الانسداد السياسي في ليبيا هو الحقيقة القائمة حاليًا بعد مضي قرابة سنتين على نسف الموعد الانتخابي.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان «تشكيل الحكومة.. معركة الفرقاء الجديدة».

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القبض على عنصر كانيات يفتح ملف المقابر الجماعية

وفي الصفحة الرابعة نطالع موضوعًا عنوانه «ضبطته قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.. القبض على أحد عناصر الكانيات.. يفتح ملف المقابر الجماعية».

وفي الصفحة نفسها نقرأ تقريرًا تحت عنوان «وسط اندهاش مراقبين للشأن الليبي: الدبيبة يوجِّه بمناقشة البلديات في إنشاء المقاطعات»

تحقيق منظمة دولية: الانقسام السياسي ينعش حكم اللصوص في ليبيا

ويتصدر الصفحة الخامسة تحقيق استقصائي أجرته منظمة «ذا سنتري» الدولية وجاء بعنوان «كيف غذاها الانقسام السياسي؟ منظمة دولية: انتعاش الكلبتوقراطية بالفساد والجريمة المنظمة في ليبيا».

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أيضًا في الصفحة نفسها نقرأ تقريرًا لوكالة بلومبرغ الأميركية وعنوانه: «روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا».

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعًا عن تطورات الوضع الإنساني والعسكري في السودان وجاء بعنوان «مفاوضات جدة تفشل في وقف إطلاق النار.. متى ستتوقف حرب السودان؟ معارك في الخرطوم واشتباكات بدارفور وغرب كردفان في مرمى الهجوم».

أما الصفحة السابعة فترصد الأوضاع في غزة، وجاءت موضوعاتها تحت عنوان «غزة تدخل الشهر الثاني وسط مذابح يومية».

دعوات ليبية لمقاطعة بضائع الشركات المؤيدة للاحتلال

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير مستند إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي بعنوان «استخدامات النقد الأجنبي أعلى من الإيرادات بـ12.7 مليار دولار».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «دعوات ليبية لمقاطعة بضائع الشركات المؤيدة للاحتلال».

وفي الثقافة نقرأ في صدر الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «فلسطين كانت حاضرة في المعرض الليبي: «كان وأبطالها.. تجسيد لتواصل الأجيال والتضامن مع غزة».

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات منها تقرير عن الإضراب في هوليوود وجاء بعنوان «الفاتورة بلغت 6.5 مليار دولار.. رفض العرض الأخير.. إضراب ممثلي هوليوود مستمر».

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الباشا: انتظام الدوري.. ومرحلة الذهاب تنتهي في يناير

وفي الرياضة يتصدر الصفحة الرابعة عشرة موضوع عنوانه «قائمة ميتشو تثير اللغط في الشارع الرياضي قبل بدء تصفيات المونديال».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نطالع موضوعات منها تقرير تحت عنوان «الباشا: لجنة المسابقات حريصة على انتظام الدوري.. ومرحلة الذهاب تنتهي في يناير».