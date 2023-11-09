شاهد.. ما تداعيات انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار؟ أكاديمي يجيب

القاهرة - بوابة الوسط

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية الدكتور عمر زرموح إن انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار يزيد الفساد المالي والتشوهات الاقتصادية والتهريب، من ثمّ ظهور سعرين رسمي وموازٍ، وهو ما يترك تداعيات سيئة على الاقتصاد الليبي.

وأضاف زرموح في حديثه إلى برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «WTV»، أن «أي قيود يفرضها المصرف المركزي على النقد الأجنبي ستؤثر على السوق الموازي»، منتقدًا أيضًا سياسة المصارف التجارية التي تعمل من خلال لجان عوضًا عن عمل الإدارات، واصفًا ذلك بـ«الروتين المقيت».

- خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

وتابع: «لماذا لا يعمل المصرف المركزي والمصارف التجارية من خلال الإدارات.. معروف عندما تضع قيودًا على النقد الأجنبي تولع السوق السوداء».

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي قفزات قياسية خلال الأيام الماضية، وصل خلالها إلى 6.27 دينار، قبل أن يتراجع إلى 5.60 دينار اليوم الخميس، مقارنة بـ5.95 دينار أمس الأربعاء.