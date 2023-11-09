المقريف يبحث إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب خريجي اللغة الإيطالية في روما

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف مع نظيره الإيطالي جوزيبي فالديتارا إمكان إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تدريب خريجي اللغة الإيطالية في إيطاليا وتأهيلهم على طرق التدريس.

جاء ذلك في لقاء أمس الأربعاء على هامش الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تطوير التعاون في الجوانب التقنية

كما ناقش اللقاء الذي شهد حضور مستشار الوزير، ومستشار الوزارة لتقنية المعلومات، تطوير الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الوزارتين لتشمل جوانب أخرى بما فيها الجوانب التقنية، وإعدادها للتوقيع خلال الفترة المقبلة؛ تأكيدا لشراكة أقوى بين الجانبين.

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وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوزير إن هذه التدريبات تؤكد جهود الوزارة و حرصها على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، ضمن جهودها لتدريس اللغات المختلفة.

وسبق أن أوفدت وزارة التعليم 86 من خريجي اللغة الإيطالية على دفعتين إلى إيطاليا بالتنسيق مع سفارتها لدى ليبيا، تلقوا تدريبات في طرق تدريس اللغة الإيطالية بجامعتي سيينا وكا فوسكاري الإيطاليتين.