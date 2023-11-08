ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي صيدلية تبيع دواء تستورده وزارة الصحة ليصرف بالمجان لمرضى سرطان الدم.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات حول بيع القائمين على الصيدلية منتجا طبيا مستوردا من قِبل وزارة الصحة غير قابل للتداول تجاريا، وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى تكليف أحد أعضاء التحريات بالقسم بالدخول إلى الصيدلية وطلب الدواء الذي يحمل اسم «Imatinib»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الصيدلية تبيع الدواء بـ3 آلاف دينار

واتضح أن الصيدلية تبيع الدواء بثلاثة آلاف دينار للعلبة، كما تبيَّن لعضو التحريات لدى فحصها وجود «كشط» لكلمات إنجليزية تعني بالعربة أن الدواء غير مخصص للبيع، كما أكد بعد ذلك مصدر في هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية أن الدواء يحظر بيعه.

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وضبط الأمن جميع العاملين في الصيدلية، وأفاد وافد، هو مسؤول المشتريات في الصيدلية، بأن الدواء اشتراه مالك الصيدلية، ويقوم بتهريبه من «مستشفى 1200» عن طريق أحد الأطباء بمساعدة سيدة، ويشتري العلبة بسعر 400 دينار ثم يبيعها بثلاثة آلاف دينار، وأن المالك موجود حاليا في تركيا.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهم، ثم أحيل إلى النيابة العامة، وجارٍ البحث والتحري لضبط باقي الأطراف.