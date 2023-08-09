غلق صيدلية في زليتن تبيع أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق وتشميع صيدلية في زليتن، بعد ضبط أدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة لمفتشي المركز على مجموعة من الصيدليات رفقة الحرس البلدي؛ التي رصدت عددا من المخالفات الصحية، وفق بيان مركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتعلقت المخالفات بالنظافة العامة وغياب إذن مزاولة النشاط للعاملين ببعض الصيدليات، إضافة إلى الأدوية المجهولة ومنتهية الصلاحية، فضلا عن عدم توافر نظام لمكافحة الآفات.

ووجه مركز الرقابة على الأغذية فرع زليتن، إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة، واتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة من أعضاء الحرس البلدي.

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غلق 5 مختبرات طبية بسبها

ويوم الأحد الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية غلق خمسة مختبرات طبية بعد تسجيل مخالفات للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها بها.

جاء ذلك بعد جولات تفتيشية لأفراد المركز بمكتب سبها، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والأمن، حسب بيان المركز حينها.

غلق صيدلية في زليتن تبيع أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية، 8 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية - فيسبوك)

غلق صيدلية في زليتن تبيع أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية، 8 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية - فيسبوك)

غلق صيدلية في زليتن تبيع أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية، 8 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية - فيسبوك)

غلق صيدلية في زليتن تبيع أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية، 8 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية - فيسبوك)