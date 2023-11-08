«طب الطوارئ»: استخراج 62 رفات من ضحايا «دانيال» لإعادة تنظيم دفنها

القاهرة - بوابة الوسط

استخرجت فرقة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 62 رفات من ضحايا العاصفة «دانيال» من من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها،

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الفرقة المساندة للطب الشرعي استخرجت 62 رفات متوفي وكيس أشلاء، يعود لضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

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وأوضح المركز أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين، وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها، بإشراف ومتابعة النيابة العامة.

جانب من أعمال استخراج الرفات، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال استخراج الرفات، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال استخراج الرفات، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال استخراج الرفات، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

جانب من أعمال استخراج الرفات، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)