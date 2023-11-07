اختتام تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لمديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية، بحضور الوزير بدر الدين التومي، ونائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا هوريا ناجاتشيفشي، ومديرة برنامج بعثة الاتحاد الأوروبي فيديريكا بيتروتشي.

أكد التومي خلال الحفل الختامي أهمية تمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، موضحًا أن حكومة الوحدة الوطنية أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا ووضعته ضمن سُلم أولوياتها، مثمنًا جهود الشركاء الدوليين في دعم هذا الملف لا سيما المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الجهة الراعية لهذا البرنامج التدريبي.

- «حكومة الوحدة» تنظم دورة تدريبية لمكاتب تمكين المرأة بالبلديات

التومي: تخصيص موارد مالية لمكاتب تمكين المرأة بالبلديات

وأوضح التومي أن الوزارة خصَّصت موارد مالية لمكاتب تمكين المرأة بالبلديات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية محلية، تمس اهتمامات المرأة وتحقق تطلعاتها.

من جانبه، أكد نائب سفير الاتحاد الأوروبي أن دعم مثل هذه البرامج يتماشى مع مسار دعم اللامركزية وتمكين المرأة، ويمثل حجر الأساس لسير خطة دعم وتمكين المرأة.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام متتالية، عدة محاور تناولت مفاهيم تمكين المرأة والإطار القانوني المتعلق بها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع، ودراسة الفرص المتاحة أمام المرأة في مجال التمكين وأهمية التمكين المهني في تعزيز دور المرأة في المجتمع المحلي.

جانب من تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)