«حكومة الوحدة» تنظم دورة تدريبية لمكاتب تمكين المرأة بالبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

نظَّم مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية ومكتب تمكين المرأة التابعان لوزارة الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمكاتب تمكين المرأة في البلديات.

وافتُتح البرنامج التدريبي للدورة الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، بحضور مدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية عادل الأشهب، ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة شادية عريبي.

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وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة تتضمن فعالياتها عدة محاور تتناول مفاهيم تمكين المرأة والإطار القانوني المتعلق بها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه عمل المكاتب، ودراسة الفرص المتاحة وتعزيز دور المرأة في مستوى الإدارة المحلية.

بالإضافة إلى ذلك تستهدف الدورة التدريبية التي يشارك فيها مديرو مكاتب تمكين المرأة بالبلديات تعزيز مشاركة المرأة الليبية في سوق العمل، ومناقشة التحديات التي تواجهها والمسؤوليات المترتبة عليها.

من فعاليات الدورة التدريبية لمكاتب تمكين المرأة في البلديات، الأحد 5 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)