«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت بسبب الأتربة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية وتكون شمالية غربية على الجبل الأخضر سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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