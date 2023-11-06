«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت بسبب الأتربة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.