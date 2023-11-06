  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 10:37 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت بسبب الأتربة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية وتكون شمالية غربية على الجبل الأخضر سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الصناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الصناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ...
أمن بنغازي يضبط وافدا تورط في جريمة سرقة بمصراتة
أمن بنغازي يضبط وافدا تورط في جريمة سرقة بمصراتة
الجزائر وليبيا تعلنان غدا استئناف عمل «سوناطراك» في حوض غدامس
الجزائر وليبيا تعلنان غدا استئناف عمل «سوناطراك» في حوض غدامس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
بعثات أثرية إيطالية تزور صبراتة
بعثات أثرية إيطالية تزور صبراتة...
«المركزي» يفتح 351 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
«المركزي» يفتح 351 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع...
إعادة تنظيم دفن 34 رفاتا من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر
إعادة تنظيم دفن 34 رفاتا من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر...
الجزائر وليبيا تعلنان غدا استئناف عمل «سوناطراك» في حوض غدامس
الجزائر وليبيا تعلنان غدا استئناف عمل «سوناطراك» في حوض ......
أمن بنغازي يضبط وافدا تورط في جريمة سرقة بمصراتة
أمن بنغازي يضبط وافدا تورط في جريمة سرقة بمصراتة...
المزيد