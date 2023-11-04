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بين 44.5% و57% زيادة في متوسط أسعار خامات النفط الليبية خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 02:52 مساء
بين 44.5% و57% زيادة في متوسط أسعار خامات النفط الليبية خلال 2022
عاملان بشركة رأس لانوف في إحدى المنشآت النفطية (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر تحليل النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن متوسط أسعار خامات النفط الليبية في العام الماضي ارتفع بنسب تراوحت بين 44.5 و57%، إذ بلغ أعلى سعر 102.04 دولار للبرميل بزيادة 52%، بينما كان أقل سعر 99.07 دولار بارتفاع 44.5% عن العام 2021.

خام آمنة الأعلى سعرًا والسرير الأقل
وسجل أعلى سعر بخام آمنة لشركة رأس لانوف (كثافة API 36.5) حين بلغ 102.04 دولار للبرميل العام الماضي بزيادة 52% مقارنة بـ67.99 دولار في العام 2021، تلاه خام «البريقة» (كثافة API 40) بـ101.74 دولار للبرميل، ثم خام «سيرتكا» (كثافة API 41) بـ101.57 دولار للبرميل.

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أما أقل متوسط سعر بين الخامات الليبية خلال الفترة نفسها فكان من نصيب خام «السرير» (كثافة API 38.5) الذي ارتفع 44.5%، ليصل إلى 99.07 دولار مقابل 68.52 دولار. وجاء متوسط أسعار باقي الخامات فوق 100 دولار للبرميل من خام «البريقة» (كثافة API 40) بـ101.74 دولار للبرميل، مقابل 69 دولارا في العام 2021.

وزاد متوسط سعر خام «سيرتكا» (كثافة API 41) من شركة رأس لانوف 44.9% العام الماضي إلى 101.57 دولار للبرميل مقابل 70.1 دولار للبرميل.

وكذلك ارتفع خام «الزويتينة» 57% إلى 101.53 دولار للبرميل مقابل 64.65 دولار، ثم خام «السدرة» بـ101.35 دولار مقابل 69 دولارا للبرميل، وخام «أبو الطفل» بمتوسط 100.94 دولار للبرميل مقابل 66.84 دولار، أي بزيادة 51%.

12.2 % تراجعًا في الإنتاج و16% بالصادرات خلال 2022
ومع ذلك يلاحظ أنه مع ارتفاع متوسط أسعار خامات النفط الليبية خلال العام 2022 فقد تراجع حجم إنتاج ليبيا من الخام بنسبة 12.2% وكذلك صادراته بنسبة 16% خلال العام نفسه. ويشار إلى أن الإنتاج سجل 386.5 مليون برميل مقابل 440.5 مليون برميل في العام السابق، والصادرات 340.5 مليون برميل مقابل 407 ملايين برميل.

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