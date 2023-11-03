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منظمة الهجرة: أكثر من 704 آلاف مهاجر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 04:16 مساء
منظمة الهجرة: أكثر من 704 آلاف مهاجر في ليبيا
مهاجرون من الجنسية الباكستانية جرى توقيفهم في بنغازي. (أرشيفية: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - بنغازي)
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بلغ 704 آلاف و369 شخصا، 79% منهم رجال و11% نساء و10% أطفال.

جاء ذلك في تقرير حديث صدر اليوم الجمعة عن المنظمة، وذلك بعد استبيان خلال مايو ويونيو من العام الجاري يرصد معلومات بشأن المهاجرين، منها بيانات خاصة بتدفقهم، وفق ما نشره مكتب المنظمة لدى ليبيا على صفحته في موقع «فيسبوك».

توزع المهاجرين في ليبيا
وتركز 53% من المهاجرين في المنطقة الغربية و34% بالمنطقة الشرقية و13% في المنطقة الجنوبية. في حين يبلغ متوسط تكلفة الرحلة إلى ليبيا 863 دولارا للمهاجر الواحد، وفق التقرير.

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وأشارت المنظمة إلى أن 25% من المهاجرين يحملون جنسية النيجر، و24% من مصر، و18% من السودان، و11% من تشاد و4% من نيجيريا، بينما وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 23%.

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