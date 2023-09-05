مفوضية اللاجئين تطلب 3.7 مليون دولار إضافية لتوفير «احتياجات ملحة» للمهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاجتها إلى تمويل إضافي بقيمة 3.7 مليون دولار على الأقل لتلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين في ليبيا، لا سيما في ضوء التطورات السريعة في الدول المجاورة، خاصة السودان والنيجر والحدود مع تونس.

وأوضحت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، أن التمويل الإضافي سيسهم في مساعدة 600 مهاجر، إضافة إلى عشرة آلاف آخرين في مراكز إيواء، وذلك عبر توفير الفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية.

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وتخطط المفوضية لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مراكز الصحة الأساسية والعيادات التي تستضيف المهاجرين، لافتة إلى أن نقص الأدوية والعلاجات من أكبر الاحتياجات الصحية في ليبيا، تسبب في تحول بعض الحالات الطبية البسيطة إلى حالات مهددة للحياة.

تعزيز مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة

كما تهدف المفوضية إلى توسيع نطاق «المشاريع سريعة الأثر» في ليبيا، وهي مشاريع صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة تمولها بعثاتنا ويجرى التخطيط لها وتنفيذها في إطار زمني قصير، بالتعاون مع السلطات والمجتمعات المحلية.

وتركز تلك المشاريع على التعليم والصحة وتقوية المجتمعات المحلية، والرياضة والبنية التحتية، ويستفيد منها نحو 20 ألف شخص بشكل مباشر.

علاوة على ذلك، تخطط المفوضية لإجراء برامج لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل.