ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني تسلم ليبيا رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر، حيث عقد فريق البعثة الليبية أول اجتماع تنسيقي مع مندوب فلسطين السفير رياض منصور.

وناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل التنسيق المشترك من خلال أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وبالأخص مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأكدت البعثة الليبية، خلال اللقاء، دعم البلاد الكامل قيادةً وشعبًا وبكل انتماءاته للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن ليبيا من خلال رئاستها هذا الشهر ستعمل على تسخير كل الإمكانات لقيادة المجموعة العربية وتمثيلها، من أجل العمل على إيقاف الانتهاكات والعدوان من قبل قوات الاحتلال على المدنيين الأبرياء.

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا يدعو إلى هدنة فورية في غزة

السني: الاتفاق على أهمية البناء على القرار العربي

وأشار السني إلى الاتفاق على أهمية البناء على القرار العربي، الذي أُصدر مؤخرًا في الجمعية العامة، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع محاولات التهجير القسري.

وفي 27 من أكتوبر المنقضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية 120 عضوا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا ومن دون عوائق.

البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة تعقد اجتماعا تنسيقيا مع مندوب فلسطين، الخميس 2 نوفمبر 2023 (الطاهر السني)