  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تبحث تنظيم برامج سياحية في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 09:22 صباحا
حكومة الدبيبة تبحث تنظيم برامج سياحية في غدامس
اجتماع وزير السياحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصرالدين الفزاني لبحث الترويج لغدامس كوجهة سياحية، 1 نوفمبر 2023. (صفحة الوازرة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصرالدين الفزاني تنظيم برامج سياحية في غدامس وتنشيط الموسم السياحي الحالي ومضاعفة برامج الترويج للمدينة كمقصد سياحي، مجاراة لحركة ونشاط السياحة الدولية، مع استئناف منح التأشيرات للأفواج السياحية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وعضو بلدية غدامس بحضور مدير إدارة التنشيط والترويج السياحي ومدير مكتب السياحة غدامس ورئيس نادي جوهرة طرابلس للرياضات الميكانيكية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

تفعيل الإدارة السياحية في غدامس القديمة
وبحث المشاركون في جلسة العمل، تفعيل الإدارة السياحية بمدينة غدامس القديمة عبر استحداث مركز استعلام سياحي بالتعاون بين جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وبالتنسيق مع البلدية بهدف تعزيز قيمة الموقع وتثمين تراثه.

العثور على 27 قطعة أثرية في محال لبيع الخردة بغدامس
- سفيرة بريطانيا تشيد بجمال غدامس التاريخية وتناقش مجالات التعاون مع السلطات المحلية

وفي ختام اللقاء أكد الوزير على استعداد الوزارة للمساهمة ودعم البرامج المستهدفة في غدامس باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خارطة برامج الرحلات السياحية، وتنطوي على قيمة عالية تستقطب اهتمام شريحة عريضة من السياح، وموقع تراث ثقافي عالمي يتطلب المضي قدما بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، في تعزيز قيمته العالية، موضحا أن السياحة هي روح التراث والرئة التي يتنفس بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي

توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا

«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا
كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة

كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)

دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت

طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء
شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر
25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية» تعلن إخماد النيران في زليتن ومباشرة التحقيق
«الداخلية» تعلن إخماد النيران في زليتن ومباشرة التحقيق
الإذاعة الفرنسية: حكومة حماد قلصت طموحاتها في مؤتمر الإعمار بسبب البرلمان
الإذاعة الفرنسية: حكومة حماد قلصت طموحاتها في مؤتمر الإعمار بسبب ...
انتشال جثتين و3 أكياس أشلاء بشرية من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد
انتشال جثتين و3 أكياس أشلاء بشرية من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد
الطرابلسي يوجه بإرسال فريق لإزالة مخلفات الذخائر في زليتن
الطرابلسي يوجه بإرسال فريق لإزالة مخلفات الذخائر في زليتن
الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة
الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
المزيد
البرعصي يبحث دعم صندوق أموال المودعين في أول اجتماع لإدارته منذ 2014
البرعصي يبحث دعم صندوق أموال المودعين في أول اجتماع لإدارته ......
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 نوفمبر 2023)...
حكومة الدبيبة تبحث تنظيم برامج سياحية في غدامس
حكومة الدبيبة تبحث تنظيم برامج سياحية في غدامس...
الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة
الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل ......
الطرابلسي يوجه بإرسال فريق لإزالة مخلفات الذخائر في زليتن
الطرابلسي يوجه بإرسال فريق لإزالة مخلفات الذخائر في زليتن...
المزيد