حكومة الدبيبة تبحث تنظيم برامج سياحية في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصرالدين الفزاني تنظيم برامج سياحية في غدامس وتنشيط الموسم السياحي الحالي ومضاعفة برامج الترويج للمدينة كمقصد سياحي، مجاراة لحركة ونشاط السياحة الدولية، مع استئناف منح التأشيرات للأفواج السياحية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وعضو بلدية غدامس بحضور مدير إدارة التنشيط والترويج السياحي ومدير مكتب السياحة غدامس ورئيس نادي جوهرة طرابلس للرياضات الميكانيكية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

تفعيل الإدارة السياحية في غدامس القديمة

وبحث المشاركون في جلسة العمل، تفعيل الإدارة السياحية بمدينة غدامس القديمة عبر استحداث مركز استعلام سياحي بالتعاون بين جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وبالتنسيق مع البلدية بهدف تعزيز قيمة الموقع وتثمين تراثه.

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وفي ختام اللقاء أكد الوزير على استعداد الوزارة للمساهمة ودعم البرامج المستهدفة في غدامس باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خارطة برامج الرحلات السياحية، وتنطوي على قيمة عالية تستقطب اهتمام شريحة عريضة من السياح، وموقع تراث ثقافي عالمي يتطلب المضي قدما بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، في تعزيز قيمته العالية، موضحا أن السياحة هي روح التراث والرئة التي يتنفس بها.